В шахматном турнире 8 человек разыгрывают 1-е, 2-е и 3-е места. сколько существует вариантов завершения турнира?

Математика
В шахматном турнире 8 человек разыгрывают 1-е, 2-е и 3-е места. сколько существует вариантов завершения турнира?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый из восьми человек может занят первое место, значит остается на второе место - каждый из семи, а на третье уже- каждый из шести человек. Получаем 8*7*6= 336 вариантов  Ответ: 336 вариантов завершения турнира
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