Масса кусочка металлического натрия, количество вещества которого равна 0,5 моль.

Химия
Масса кусочка металлического натрия, количество вещества которого равна 0,5 моль.
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Гость:
Должно быть так.....................
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