Поставь в порядке возрастания: Хромосома, ткань, клетка, ядро, ДНК, гена, организм

Биология
Поставь в порядке возрастания: Хромосома, ткань, клетка, ядро, ДНК, гена, организм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 организм - гены - ядро - хромосома - клетка - ткань - днк
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