Поставь в порядке возрастания: Хромосома, ткань, клетка, ядро, ДНК, гена, организм
Биология
Поставь в порядке возрастания: Хромосома, ткань, клетка, ядро, ДНК, гена, организм
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организм - гены - ядро - хромосома - клетка - ткань - днк
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