Помогите даю 40 баллов 1) - 9/13 - ( - 3/4)= ; -( 4/9) - 9/4 = : ( - 3/4) - 2,3= ; 3,8 - (- 7/8)= ; 2) Запишите прав??ло вычитания из отрицательного числа −w положительного числа t: ? ; Запишите правило вычитания из отрицател...

Математика

Помогите даю 40 баллов 1) - 9/13 - ( - 3/4)= ; -( 4/9) - 9/4 = : ( - 3/4) - 2,3= ; 3,8 - (- 7/8)= ; 2) Запишите прав??ло вычитания из отрицательного числа −w положительного числа t: ? ; Запишите правило вычитания из отрицательного числа −s положительного числа h: ? ; 3) 4/7 + (- 9/14)= ; 7/12 + (- 3/5)= ; 5/12 + (- 0,12)= ; 11/15 + (-0,11)= ; 4) Запишите правило сложения положительного числа x и отрицательного числа −y: ; Запишите правило сложения отрицательных чисел −f и −h : ; 5) 5/17 - 1 2/3= ; 3/13 - 2/3= ; 4/13 - 0,7= ; 1/8 - 0,6= ;

Автор: Гость