Выделите главные члены предложения! 1. Небо,чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело на западе. 2. Первые брызги,крупные и черные, точками ложатся на пыльную дорогу. 3. Над радугой повисло облако, похожее на гиг...

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Выделите главные члены предложения! 1. Небо,чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело на западе. 2. Первые брызги,крупные и черные, точками ложатся на пыльную дорогу. 3. Над радугой повисло облако, похожее на гигантскую кисть сирени, освещенную закатом. 4. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. 5. Случались дела смешные, трогательные и трагические. 6. С моря поднималась туча - черная, тяжелая. 7. Обласканный щедрым солнцем океан с высоты казался приветливым и гостеприимным. 8. А ночью, растревоженный воспоминаниями, я долго ворочался и не мог уснуть.

Автор: Гость