Выделите главные члены предложения! 1. Небо,чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело на западе. 2. Первые брызги,крупные и черные, точками ложатся на пыльную дорогу. 3. Над радугой повисло облако, похожее на гиг...
Русский язык
Выделите главные члены предложения! 1. Небо,чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело на западе. 2. Первые брызги,крупные и черные, точками ложатся на пыльную дорогу. 3. Над радугой повисло облако, похожее на гигантскую кисть сирени, освещенную закатом. 4. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. 5. Случались дела смешные, трогательные и трагические. 6. С моря поднималась туча - черная, тяжелая. 7. Обласканный щедрым солнцем океан с высоты казался приветливым и гостеприимным. 8. А ночью, растревоженный воспоминаниями, я долго ворочался и не мог уснуть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Небо серело. 2. Брызги ложатся. 3. Повисло облако. 4. Стоял дом. 5. Случались дела. 6. Поднималась туча. 7. Океан казался. 8. Я ворочался и не мог уснуть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Помогите поЖАЛУЙСТА....:НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИЙ И РАССТАВЬТЕ КОЭФФИЦЕНТЫ К+Н2?? =К2О+Н2О.....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО