70*12 70*20 15*13 15*30 расписать примеры побыстрее
Математика
70*12 70*20 15*13 15*30 расписать примеры побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так? 70*12=840 17*20=1400 15*13=195 15*30=450
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