Пожалуйста. Помогите решить. X+ Корень из X=3
Алгебра
Пожалуйста. Помогите решить. X+ Корень из X=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы избавиться от корна нужно все возвести в квадрат и получим х=(3-х)^2 х= 9-6х+х^2 -x^2+7x-9=0 решаем квадратное уравнение
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