Для того, чтобы это сделать, вам нужно «перевернуть» название, то есть выявить зна??ение, противоположное тому, которое приводится в задании. Например, вам предлагается определить, какой фильм Никиты Михалкова прячется под заго...

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Для того, чтобы это сделать, вам нужно «перевернуть» название, то есть выявить зна??ение, противоположное тому, которое приводится в задании. Например, вам предлагается определить, какой фильм Никиты Михалкова прячется под заголовком «Взбодрённые марсом». «Перевернув» смысловое значение названия, вы поймёте, что это фильм «Утомлённые солнцем». За каждый разгаданный фильм – 1 балл. 1. Обычный день 2. Дети-паиньки 3. Зверь отовсюду 4. Домашний рассказ 5. Ласковый рок 6. Метро для многих 7. Пришедшая из глубин памяти какофония для барабана 8. Рискуй на пешеходном переходе 9. Обычные действия ненцев в Арабских эмиратах 10. О богатом пехотинце промолчите

Автор: Гость