Представь квадрат двучлена в виде многочлена (7/8−1/8t^9)^2
Алгебра
Представь квадрат двучлена в виде многочлена (7/8−1/8t^9)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49/64 - 7/32t^9 + 1/64t^18
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