В одном пакете 1 1/2 яблок, в другом на 1/4 больше. сколько яблок в двух пакетах? скажите пожалуйста срочно плиииииииииииз

Математика

В одном пакете 1 1/2 яблок, в другом на 1/4 больше. сколько яблок в двух пакетах? скажите пожалуйста срочно плиииииииииииз

Автор: Гость