В одном пакете 1 1/2 яблок, в другом на 1/4 больше. сколько яблок в двух пакетах? скажите пожалуйста срочно плиииииииииииз
Математика
В одном пакете 1 1/2 яблок, в другом на 1/4 больше. сколько яблок в двух пакетах? скажите пожалуйста срочно плиииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/2+11/2*1/4 = 55/8
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