Составить список героических произведений (5 шт., включая песни).
Музыка
Составить список героических произведений (5 шт., включая песни).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глинка М.И. - опера "Иван Сусанин"("Жизнь за царя") С.С. Прокофьев- кантата "Александр Невский" А.П.Бородин- симфония "Богатырская", А.П.Бородин- опера "Князь Игорь" Л.Бетховен симфония №3 "Героическая"
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