Впишите формулу вещества, которое пропущено в схеме превращений: N2=gt;.....=gt; NH4Cl=gt; NH3 Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения.
Химия
Впишите формулу вещества, которое пропущено в схеме превращений: N2=gt;.....=gt; NH4Cl=gt; NH3 Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить указанные превращения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропущен nh3 Остальное в фото внизу.
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