Какое окончание у существительных 1-го 2-го скланение в педложном подеже
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Какое окончание у существительных 1-го 2-го скланение в педложном подеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скл - е; 2 скл - е.
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