Составить план рассказа Волшебное слово.

Литература
Составить план рассказа Волшебное слово.
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Гость:
1 Встреча на скомейке 2 Жалоба Павлика 3 Совет старика 4 Исполнение желаний 5 Забыл сказать спасибо
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