В коробке лежат 12 карточек,пронумерованых числами от 1 до 12.Какова вероятность того,что на угад вытянутой карточке будет записано число:1)Кратное4 2)Не кратное ни числу 2,ни числу 3
Алгебра
В коробке лежат 12 карточек,пронумерованых числами от 1 до 12.Какова вероятность того,что на угад вытянутой карточке будет записано число:1)Кратное4 2)Не кратное ни числу 2,ни числу 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кратные числа от 1 до 12 числу 4: 4,8,12. Значит 3 числа. 3:12=0.25 Ответ: вероятность 0.25 2) Числа 1,5,7,11. Значит 4 числа. 4:12~0.33
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