В коробке лежат 12 карточек,пронумерованых числами от 1 до 12.Какова вероятность того,что на угад вытянутой карточке будет записано число:1)Кратное4 2)Не кратное ни числу 2,ни числу 3

Алгебра

В коробке лежат 12 карточек,пронумерованых числами от 1 до 12.Какова вероятность того,что на угад вытянутой карточке будет записано число:1)Кратное4 2)Не кратное ни числу 2,ни числу 3

Автор: Гость