Помогите плиз срочно плиз
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Помогите плиз срочно плиз
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Гость:
Travelled, bus, looked, 7) объясните, что нарисовано, тогда дополню ответ. 8) watched 9) knights 10) stopped
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