ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!)) сочинение рассмотрите картину В. Хабарова"портрет милы"представьте себе что вы вошли в комнату милы и увидели свою подругу сестру .вы не вольно рассматриваете ее лицо,позу,одежду .Что нового вы ...
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!)) сочинение рассмотрите картину В. Хабарова"портрет милы"представьте себе что вы вошли в комнату милы и увидели свою подругу сестру .вы не вольно рассматриваете ее лицо,позу,одежду .Что нового вы узнали о МИле ? О чем бы ее спросить? составьте диалог "Я и моя подруга (сестра) Мила"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вхожу в комнату и вижу Милу, так удобно расположившуюся в кресле и с интересом читающую книгу. Мне не хочется её тревожить, потому что я вижу, как увлечена она чтением. Мне кажется,она и не заметила, что я вошла в комнату. - " Мила, мы пойдём на каток?" - спрашиваю я её. Мила меня не слышит. - " Мила -а-а-а," - повторяю я тихо, чтобы не вспугнуть то очарование, которое своим видом создаёт Мила. Волосы - прямые, светлые так покойно лежат, что даже не шелохнутся. Видимо, момент в книге очень волнующий и захватывающий. Наконец, Мила подняла голову. Глаза большие, задумчивые, Мила до сих пор в книге. - "Мила, мы пойдём на каток?" - повторяю я свой вопрос. - " На каток? Когда? Зачем? "- рассеянно отвечает она. - "Мы собирались на каток. Разве ты не помнишь? Смотри, ты и коньки приготовила", - показываю на коньки, небрежно валяющиеся под креслом. - "Очень книга интересная, Хочу дочитать до конца. Может быть мы пойдём завтра на каток?" - она умоляюще смотрит на меня. И я понимаю, что никто и ничто не в силах оторвать Милу от книги. - "Хорошо", - отвечаю я почти шёпотом и тихо выхожу из комнаты
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