Помогите срочно . Спасибо заранее ) Составьте небольшой рассказ о причастие )

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Причастие - это особая часть речи. Некоторые называют причастие особой формой глагола. Причастие годится собой. С одной стороны, у причастия есть все постоянные признаки глагола (вид, переходность, возвратность). С другой стороны, внешне причастие очень похоже на прилагательное. Поэтому и говорят, что причастие называет признак по действию. Однако иногда причастие словно забывает о своем глагольном происхождении и переходит в разряд прилагательных.