Помогите срочно . Спасибо заранее ) Составьте небольшой рассказ о причастие )

Русский язык
Помогите срочно . Спасибо заранее ) Составьте небольшой рассказ о причастие )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие - это особая часть речи. Некоторые называют причастие особой формой глагола. Причастие годится собой. С одной стороны, у причастия есть все постоянные признаки глагола (вид, переходность, возвратность). С другой стороны, внешне причастие очень похоже на прилагательное. Поэтому и говорят, что причастие называет признак по действию. Однако иногда причастие словно забывает о своем глагольном происхождении и переходит в разряд прилагательных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
10 Книжных фразеологизмов
Ответить
Математика
1+ 3 дробь 8 Решите.
Ответить
Алгебра
5. Раскрыть скобки 8х – ( 16х – ( - 8х +2))
Ответить
Математика
6x=4,2 Решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор словосочетаний: 1.знакомую сторону 2.решился посетить 3.посетить сторону 4.взял лошадей 5.вольных лошадей 6.пуст...
Ответить