Синтаксический разбор словосочетаний: 1.знакомую сторону 2.решился посетить 3.посетить сторону 4.взял лошадей 5.вольных лошадей 6.пустился в село

Гость: Гость:

1знакомую(прил) сторону(главное слово,сущ) сторону (какую?)знакомую 2решился(главное слово,гл) посетить(гл) решился (что сделать?) посетить 3посетить(главное слово,гл) сторону (сущ) посетить(что?)сторону 4взял(главное слово,гл) лошадей(сущ) взял(кого?)лошадей 5вольных(гл) лошадей (главное слово,сущ) лошадей (каких?) вольных 6пустился(главное слово,гл) в село(сущ) пустился (куда?) в село