10 литровое ведро с водой ---надо отмерить 5 литров ---имеем одно пустое ведро 7 литровое --- и 3 -х литровое как отмерить

Гость: Гость:

Відро (10)-(3), з відра (3)- (7). відро (10 літрів, у нас залишилося 7)- (3), і з (3)- (7літров, там вже 6 літрів води). З відра (10, тут вже залишилося 4 літри) переливаємо в відро (3), з відра доливають у відро (7). У відрі, в якому 7 літрів (заповнене на 6) доливають на 1 з відра (3). Що у нас виходить. У відрі (10) - залишився 1 літр. У відрі (7) - все 7 літрів заповнене. в відрі (3) - 2 літри. З відра (7) переливаємо все в ведро10 (там виходить 8 літрів). З відра (10, в якому 8 літрів) переливаємо в відро (3, в якому 0 літрів). І отримуємо 8-3 = 5