Придумайте 5 cложных предложений на тему осень

Гость: Гость:

Осенью птички улетаю на юг, бегают по каменным дорожкам белки. Я люблю осень,а моему другу она не нравится. Плывут облака, дует ветер, постепенно наступают заморозки - это и называется "Поздняя осень". Золотая осень - падают листья, деревья покрылись багряными листьями. Ласточки осенью улетают в далёкие страны, а воробьи остаются.