Придумайте 5 cложных предложений на тему осень

Русский язык
Придумайте 5 cложных предложений на тему осень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью птички улетаю на юг, бегают по каменным дорожкам белки. Я люблю осень,а моему другу она не нравится. Плывут облака, дует ветер, постепенно наступают заморозки - это и называется "Поздняя осень". Золотая осень - падают листья, деревья покрылись багряными листьями. Ласточки осенью улетают в далёкие страны, а воробьи остаются.
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