Реши задачу.вычисли и запиши ответ.Грузоподьемник одного автомобиля составляет 5??. Сколько центнеров груза можно перевезти на 7 таких автомобилях?
Математика
Реши задачу.вычисли и запиши ответ.Грузоподьемник одного автомобиля составляет 5??. Сколько центнеров груза можно перевезти на 7 таких автомобилях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*7=35(т)-на 7 авто 35т=350ц
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