Реши задачу.вычисли и запиши ответ.Грузоподьемник одного автомобиля составляет 5??. Сколько центнеров груза можно перевезти на 7 таких автомобилях?

Математика

Реши задачу.вычисли и запиши ответ.Грузоподьемник одного автомобиля составляет 5??. Сколько центнеров груза можно перевезти на 7 таких автомобилях?

Автор: Гость