Выполните действие 13 7 --- + --- 16 24
Математика
Выполните действие 13 7 --- + --- 16 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1316+724=13*348+7*248=3948+1448=5348=1 548
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