Длимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма д??лимого, делителя и значения частного равно 155. Найди значения частного

Математика

Длимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма д??лимого, делителя и значения частного равно 155. Найди значения частного

Автор: Гость