Длимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма д??лимого, делителя и значения частного равно 155. Найди значения частного
Математика
Длимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз. Сумма д??лимого, делителя и значения частного равно 155. Найди значения частного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-делимое у- делитель z-частное х/у=5, отсюда у=х/5 у/z=5, отсюда z=у/5=(х/5)/5=х/25 х+у+z=155 подставляем вместо у и z: х+х/5+х/25=155 умножаем обе части на 25 25х+5х+х=3875 31х=3875 х=125 у=125/5=25 z=125/25=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение ,про золотую осень, по этим опорным словам: луч солнца,золотистые березки,осень румянит,гроздья рябины,серебристая паут...
Українська література
Русский язык