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Первый из учёных вычисливший размеры земли?
География
Первый из учёных вычисливший размеры земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эратосфен Кипренской
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