Опишите пожалуиста характер митрофана из комедии недоросль

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Митрофан – сын Простаковых, недоросль – то есть молодой дворянин, ещё пока не поступивший на государственную службу. По указу Петра I все недоросли были обязаны иметь элементарные знания. Без этого они не имели права жениться, а так же не могли поступать на службу. Поэтому Простакова и наняла учителей сыну Митрофанушке. Но ничего доброго из этого не получилось. Во-первых, его учителями были недоучившийся семинарист и отставной солдат. Во-вторых, сам Митрофан не хотел учиться, да и госпожа Простакова не очень настаивала на учёбе. Большая роль в лени и инфантильности конечно сыграла семья. Раз мать не считала образование важным, откуда трепетное отношению к обучению могло появиться у самого Митрофанушки. Главными чертами характера Митрофана являются лень и эгоизм. Ему совершенно не хочется ничего делать. Митрофан не хочет учиться и совершенно не понимает надобности знаний: «Ну, давай доску, гарнизонная крыса!». Он с самого детства находился под опекой матери и Еремеевны, так что не удивительно, что Митрофан вырос таким разгильдяем. Эгоизм же, с которым Митрофан относится к окружающим, просто поражает. Авторитетом для него является лишь его мать Простакова, да и та выполняет все его прихоти. Он ужасно относится к Еремеевне: «Ну, ещё слово молви, старая хрычовка, уж я те отделаю! Я опять нажалуюсь матушке; так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему». Но в минуту опасности всегда зовёт её на помощь: «Скотинин (бросаясь на Митрофана) Ах ты чушка проклятая… Митрофан. Матушка! Заслони меня». Недоросль совершенно не думал о своём будущем, не заботился о своей судьбе. Он жил одним днём, каждый день он был сыт, и ему не приходилось ничего делать. Если бы хорошая жизнь закончилась, то он не смог бы ничего сделать, никак приспособиться к жизни. Он конечно смешон, но становится грустно, когда задумаешься, что с ним будет дальше. Ведь такие Митрофанушки есть и в наше время. Мы читаем книги, для того чтобы не попасть в беды, описанные в них. Прочитав «Недоросль»