Помогите решить инфомарматику, пожалуйста
Информатика
Помогите решить инфомарматику, пожалуйста
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Гость:
3 но я не уверен с1 =1 следовательно b2 равно 5
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