9×6 сколько будет???????

Математика
9×6 сколько будет???????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х6=54 9+9+9+9+9+9=54
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Полный синтаксический разбор предложения: "Он должен помнить и чтить дела своих п??едков, которые не жалели жизни, защищая родную страну, родной яз...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста!!! помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Физика
1.Велосипедист,двигаясь равномерно,за 10 мин. проехал 3 км.Определите скорость вело??ипедиста в м/с и км/ч. 2.Какой путь пройдёт автомобиль,движущ...
Ответить
Русский язык
5. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с а. а) украш_нный в) увенч_нный б) занавеш_нный г) замеш_нное(тесто) 6. Вставь буквы. Отметь ...
Ответить
Английский язык
Make How long questions ti interview your partner. Use the present perfect or the present perfect continuous 1) (live) in this town? 2) (do) sp...
Ответить