9×6 сколько будет???????
Математика
9×6 сколько будет???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х6=54 9+9+9+9+9+9=54
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