Полный синтаксический разбор предложения: "Он должен помнить и чтить дела своих п??едков, которые не жалели жизни, защищая родную страну, родной язык, родной дом."

Русский язык
Полный синтаксический разбор предложения: "Он должен помнить и чтить дела своих п??едков, которые не жалели жизни, защищая родную страну, родной язык, родной дом."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот далжно быть правельно там в конце пиши только дополнение а народа писать не надо
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