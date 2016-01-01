Карандаш и ручка вместе стоят 64 рублей.Ручка на 20 руб дороже карандаша. Сколько ру??лей стоит ручка и сколько карандаш.
Математика
Карандаш и ручка вместе стоят 64 рублей.Ручка на 20 руб дороже карандаша. Сколько ру??лей стоит ручка и сколько карандаш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть (а) рублей-стоит карандаш и (с) рублей-стоит ручка Тогда из условия задачи с-а=20 следовательно с=а+20 Ещё из условия а+с=64 Подставим с=а+20 а+(а+20)=64 2а=44 а=22-стоит карандаш, с=42-стоит ручка
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