В пекарне ежедневно выпекают одинаковое количество батонов Сколько готовится вы??иска за 9 дней если за 3 дня выпекаются 1 1200 батонов
Математика
В пекарне ежедневно выпекают одинаковое количество батонов Сколько готовится вы??иска за 9 дней если за 3 дня выпекаются 1 1200 батонов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11200+11200+1120=33600 батонов готовиться за 9 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения: Трава, не орошённая дождём, сиротливо приникла к земле. На лугах, расстилающихся по берегам озера, за...
Литература
Сочинение.Как осмысливается поэтом извечная борьба добра и зла в произведении М.Ю.Лермонтова "Демон"
Английский язык
Физика
При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжение 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом. чему равна ...
Английский язык