В пекарне ежедневно выпекают одинаковое количество батонов Сколько готовится вы??иска за 9 дней если за 3 дня выпекаются 1 1200 батонов

Математика

В пекарне ежедневно выпекают одинаковое количество батонов Сколько готовится вы??иска за 9 дней если за 3 дня выпекаются 1 1200 батонов

Автор: Гость