При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжение 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом. чему равна при этом сила тока в цепи? 2)нить электрической лампы перегорает при силе тока ...

Физика

При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжение 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом. чему равна при этом сила тока в цепи? 2)нить электрической лампы перегорает при силе тока 200 мА, электрическое сопротивление нагретой лампы равно 35 Ом.Чему равно максимально допустимое напряжение на нити лампы .Только с дано решение и найти пожалуйста полностью !!

Автор: Гость