При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжение 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом. чему равна при этом сила тока в цепи? 2)нить электрической лампы перегорает при силе тока ...

Физика
При запуске мотора автомобиля к полюсам аккумулятора напряжение 12 В подключается обмотка стартёра электрическим сопротивлением 0,6 Ом. чему равна при этом сила тока в цепи? 2)нить электрической лампы перегорает при силе тока 200 мА, электрическое сопротивление нагретой лампы равно 35 Ом.Чему равно максимально допустимое напряжение на нити лампы .Только с дано решение и найти пожалуйста полностью !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) I = U/R = 12/0,6 = 20 A 2) Дано:   I = 200 мА = 0,2 А   R = 35 Ом _______ U - ? U=I*R = 0,2*35 = 7 B
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