Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 1) Никон, Филарет, Гермоген, Иов 2) Пергамент, береста, бумага, вощеная табличка
История
Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 1) Никон, Филарет, Гермоген, Иов 2) Пергамент, береста, бумага, вощеная табличка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Никон, Филарет, Гермоген, Иов-это патриархи. 2)Пергамент, береста, бумага, вощеная табличка-это всё материалы для письма.
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