Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 1) Никон, Филарет, Гермоген, Иов 2) Пергамент, береста, бумага, вощеная табличка

История

Что с исторической точки зрения объединяет перечисленные в ряду элементы? 1) Никон, Филарет, Гермоген, Иов 2) Пергамент, береста, бумага, вощеная табличка

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