Петя в 3 разв старше ани, а аня на 8 лет младше пети. сколько лет обоим?
Математика
Петя в 3 разв старше ани, а аня на 8 лет младше пети. сколько лет обоим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пете 12 лет, Ане-4 года.
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