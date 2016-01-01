Срочно!Будь ласка! Треба скласти казку з прислів'я: 1. Білі руки роботи бояться. 2. Діло майстра величає. 3. Бджола мала, а й та працює. 4. Очам страшно, а руки зроблять. Скласти казку для 5 классу з одним прислів;ям
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Срочно!Будь ласка! Треба скласти казку з прислів'я: 1. Білі руки роботи бояться. 2. Діло майстра величає. 3. Бджола мала, а й та працює. 4. Очам страшно, а руки зроблять. Скласти казку для 5 классу з одним прислів;ям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости, но я украинский плохо знаю его учила 2 года назад. Не смогу помочь
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