5. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с а. а) украш_нный в) увенч_нный б) занавеш_нный г) замеш_нное(тесто) 6. Вставь буквы. Отметь слово,которое пишется с я. а) занавес_вший в) перестро_вший б) увид_вший г) зала_...
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5. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с а. а) украш_нный в) увенч_нный б) занавеш_нный г) замеш_нное(тесто) 6. Вставь буквы. Отметь слово,которое пишется с я. а) занавес_вший в) перестро_вший б) увид_вший г) зала_вший 7. Отметь слово, в котором допущена ошибка. а) увлеченный в) промаившийся б) движимый г) стелющий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 Б) увенчанный ( увенчать ) - с а 6 Г) залаявший ( лаять) 7 В) промаившийся ( промаявшийся)
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