5. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с а. а) украш_нный в) увенч_нный б) занавеш_нный г) замеш_нное(тесто) 6. Вставь буквы. Отметь слово,которое пишется с я. а) занавес_вший в) перестро_вший б) увид_вший г) зала_...

Русский язык

5. Вставь буквы. Отметь слово, которое пишется с а. а) украш_нный в) увенч_нный б) занавеш_нный г) замеш_нное(тесто) 6. Вставь буквы. Отметь слово,которое пишется с я. а) занавес_вший в) перестро_вший б) увид_вший г) зала_вший 7. Отметь слово, в котором допущена ошибка. а) увлеченный в) промаившийся б) движимый г) стелющий

Автор: Гость