Подготовить сообщение о героях Российской Федерации защитниках своего Отечества
Литература
Подготовить сообщение о героях Российской Федерации защитниках своего Отечества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш защитник это Владимир Владимирович Путин. Если бы не он то Россия бы сейчас была не Россией, а какой-нибудь Америкой или Украиной. Владимир Владимирович Путин лучший президент за всю историю :D
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