Как отличить отглагольное прилагательное от страдательного причастия? Например: раненый боец и израненный боец, где в данном примере причастие?
Русский язык
Как отличить отглагольное прилагательное от страдательного причастия? Например: раненый боец и израненный боец, где в данном примере причастие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отглагольные прилагательные образуются от глаголов несовершенного вида, кроме слов исключений (желанный, нежданный и др) у отглагольных прилагательных не бывает приставок и зависимых слов. В данном примере приставка ИЗ указывает на причастие
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