Как отличить отглагольное прилагательное от страдательного причастия? Например: раненый боец и израненный боец, где в данном примере причастие?

Гость: Гость:

Отглагольные прилагательные образуются от глаголов несовершенного вида, кроме слов исключений (желанный, нежданный и др) у отглагольных прилагательных не бывает приставок и зависимых слов. В данном примере приставка ИЗ указывает на причастие