Запиши все трехзначные числа, используя цифры 2,9,3.цифры в записи числа могут повторяться
Математика
Запиши все трехзначные числа, используя цифры 2,9,3.цифры в записи числа могут повторяться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем: 293,392,932,239,329,923. Можно записать 6 цифр.
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