Помогите срочно дам-60 баллов жизненная задача Твоя роль:сценарист Ситуация:по??готовить сценарий для тележурнала (Ералаш) Описание ситуации: В сценарии нужно представить портрет главного героя -описать его внешность,характ...

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Помогите срочно дам-60 баллов жизненная задача Твоя роль:сценарист Ситуация:по??готовить сценарий для тележурнала (Ералаш) Описание ситуации: В сценарии нужно представить портрет главного героя -описать его внешность,характер.Портеретом может быть любой из твоих одноклассников или знакомых. Тебе необходимо выделить тематические группы имен прилагательных, описывающих внешность.

Автор: Гость