Помогите написать сочинение ,про золотую осень, по этим опорным словам: луч солнца,золотистые березки,осень румянит,гроздья рябины,серебристая паутина,шелест под ногами,воздух свеж,клиновые листочки,пробирается по лесу,желтые д...
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Помогите написать сочинение ,про золотую осень, по этим опорным словам: луч солнца,золотистые березки,осень румянит,гроздья рябины,серебристая паутина,шелест под ногами,воздух свеж,клиновые листочки,пробирается по лесу,желтые дожди. Заранее спасибо большое за помощь!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень-золотая пора! В это время года можно наблюдать, как "льется" с деревьев золотой дождь. Березки стоят , словно золотистые и чрез них пробивается чуть яркий луч солнца. Легкий ветерок пробирается по лесу, шелестя каждый листик дерева. Кленовые листочки вот-вот отпадут и полетят путешествовать. Пройдя по земле ,можно почувствовать и услышать шелест под ногами. Серебристая паутинка сверкает над гроздью рябины, по которой ползет небольшой паучок. Приятно выйти на улицу. Ведь осенью воздух чист и свеж.
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