Какие причины могут привести к нарушению природных комплексов

География
Какие причины могут привести к нарушению природных комплексов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)    недостаточность знаний об экологических системах, о границах их устойчивого функционирования (способности выдерживать нагрузку); б)    неумение прогнозировать изменения окружающей среды и их влияние на здоровье человека; в)    ведомственная и узкопрофессиональная ограниченность в решении экономических, инженерно-технических вопросов, не дооценка мер предупреждения деградации и защиты природной среды и природохозяйственных объектов; г)    незначительность разработок или отсутствие основ как технологических схем безотходных производств, так и экономических исследований, направленных на выработку критериев развития производства с целью сохранения равновесия окружающей среды; д) неподготовленность производства; не все предприятия оборудованы очистными сооружениями, а имеющиеся сооружения маломощны и недостаточно эффективны; е) низкая квалификация кадров, работающих на очистных сооружениях; ж) определенная психологическая неподготовленность и инерционность. До последнего времени представление о безграничности наших природных богатств порождало их нерациональное использование, а также примиренческое отношение к фактам загрязнения окружающей среды. Вопросы охраны природы считались второстепенными. Для ликвидации грозного конфликта между природой и хозяйственной деятельностью человека необходимо перейти к принципам об иной форме связи общества и природы — замкнутой системе или рациональному типу природопользования.
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