Где что нужно выбрать? Жду ответа срочно нужно))) 15 номер по 14 пж даю 17 балов!!!

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Где что нужно выбрать? Жду ответа срочно нужно))) 15 номер по 14 пж даю 17 балов!!!
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Автор: Гость
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