1) Замените словосочетание со способом связи"управление" на словосочетание со спо??обом"согласование" и наоборот. Запишите новые словосочетания! Рыцарские доспехи,письмо бабушки,тропа зверя,снасти короблю,сосновые шишки,будка с...

Русский язык

1) Замените словосочетание со способом связи"управление" на словосочетание со спо??обом"согласование" и наоборот. Запишите новые словосочетания! Рыцарские доспехи,письмо бабушки,тропа зверя,снасти короблю,сосновые шишки,будка собаки,сарафан изо льна,клетчатый шарф

Автор: Гость