1) Замените словосочетание со способом связи"управление" на словосочетание со спо??обом"согласование" и наоборот. Запишите новые словосочетания! Рыцарские доспехи,письмо бабушки,тропа зверя,снасти короблю,сосновые шишки,будка с...
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1) Замените словосочетание со способом связи"управление" на словосочетание со спо??обом"согласование" и наоборот. Запишите новые словосочетания! Рыцарские доспехи,письмо бабушки,тропа зверя,снасти короблю,сосновые шишки,будка собаки,сарафан изо льна,клетчатый шарф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцарские доспехи - доспехи рыцаря Письмо бабушки - бабушкино письмо Тропа зверя - звериная тропа снасти кораблю - корабельные снасти сосновые шишки - шишки сосны будка собаки - собачья будка сарафана изо льна - льняной сарафан клетчатый шарф - ?
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