Решите уравнение Lg²x-lgx-6=0
Алгебра
Решите уравнение Lg²x-lgx-6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lg^2 x - lg x - 6 = 0 (lg x - 3) * (lg x + 2) = 0 lg x = 3 || lg x = -2 x = 10^3 || x = 10^-2 --> x = {0.01, 1000}
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