Как уровень культуры человека зависит от его образования и воспитания(два пример??).
Обществознание
Как уровень культуры человека зависит от его образования и воспитания(два пример??).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Тут все легко,деревнскому мужику не будет понятно искуство, ввиду картин, может сказать что-то не то в обществе и т. д 2) Воспитание также может быть разным, человек мог вырасти из избалованного ребенка в эгостичную, извините, тварь.Такого человека вряд ли можно посчитать культурным.
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