Сформулируйте и запишите определение,заполнив пропуск:Экватор- ... , проведённая н?? одинаковом расстояние от полюсов.
География
Сформулируйте и запишите определение,заполнив пропуск:Экватор- ... , проведённая н?? одинаковом расстояние от полюсов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экватор-условная воображаемая кратчайшая линия,проведённая на одинаковом расстоянии от полюсов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Летнее утро Небо пылает зарей. Я стоял возле цветущего клеверного поля. Разноцвет??ый ковер его переливается, меняет окраску. В самой дали сияет ос...
Алгебра
Русский язык