Сформулируйте и запишите определение,заполнив пропуск:Экватор- ... , проведённая н?? одинаковом расстояние от полюсов.

География
Сформулируйте и запишите определение,заполнив пропуск:Экватор- ... , проведённая н?? одинаковом расстояние от полюсов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экватор-условная воображаемая кратчайшая линия,проведённая на одинаковом расстоянии от полюсов 
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