Овца живет 15 лет а заяц 10 лет на сколько лет овца живет дольше чем заяц
Математика
Овца живет 15 лет а заяц 10 лет на сколько лет овца живет дольше чем заяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-10=5 лет - разница. Ответ: на 5 лет овца живет дольше, чем заяц.
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