Найдите площадь квадрата со стороной 11 см
Математика
Найдите площадь квадрата со стороной 11 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=A*A,так как А=11 см,то А*A=11*11=121 см^2.Ответ:S=121 см^2
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