Помогите, срочно!!!!! задание 6)

География
Помогите, срочно!!!!! задание 6)
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Автор: Гость
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Гость:
Кто-то видит рисунок 89
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